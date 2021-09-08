Хачанову понравилась игра сборной России с Мальтой
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«Понравилась игра. Шансы пройти на чемпионат мира есть. Я за ребят всегда болею», — цитирует Хачанова «РБ Спорт».
Теннисист ответил на вопрос, ожидал ли он, что Мальта создаст проблемы сборной России.
«Ну какие проблемы? 2:0 победили. Тревоги перед октябрьскими играми нет. Главное — результат», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0.
Ранее Губерниев заявил, что сборная России мучилась в матче с Мальтой.