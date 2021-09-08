Хачанову понравилась игра сборной России с Мальтой

Теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу сборной России над национальной командой Мальты в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Понравилась игра. Шансы пройти на чемпионат мира есть. Я за ребят всегда болею», — цитирует Хачанова «РБ Спорт».

Теннисист ответил на вопрос, ожидал ли он, что Мальта создаст проблемы сборной России.

«Ну какие проблемы? 2:0 победили. Тревоги перед октябрьскими играми нет. Главное — результат», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

Ранее Губерниев заявил, что сборная России мучилась в матче с Мальтой.