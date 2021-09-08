Депай о хет-трике: я нахожусь в отличной форме

Нападающий сборной Нидерландов и каталонской «Барселоны» Мемфис Депай прокомментировал хет-трик за национальную команду в матче с Турцией в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Я наслаждаюсь игрой. Я прекрасно провожу время и нахожусь в отличной форме. Мне 27 лет. У меня была серьёзная травма. Я много работал, но теперь вернулся. И моя уверенность в себе не изменилась», — цитирует Депая официальный сайт УЕФА.

Сборная Нидерландов обыграла Турцию со счётом 6:1. Депай в матче оформил хет-трик.

Нидерланды возглавляют турнирную таблицу группы G, набрав 13 очков.

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