Депай о хет-трике: я нахожусь в отличной форме
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«Я наслаждаюсь игрой. Я прекрасно провожу время и нахожусь в отличной форме. Мне 27 лет. У меня была серьёзная травма. Я много работал, но теперь вернулся. И моя уверенность в себе не изменилась», — цитирует Депая официальный сайт УЕФА.
Сборная Нидерландов обыграла Турцию со счётом 6:1. Депай в матче оформил хет-трик.
Нидерланды возглавляют турнирную таблицу группы G, набрав 13 очков.
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