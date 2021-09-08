Осипенко: не сказал бы, что мы многое позволяли Мальте

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Защитник сборной России по футболу Максим Осипенко прокомментировал игру своей команды в квалификации чемпионата мира-2022 против Мальты (2:0).
Осипенко: не сказал бы, что мы многое позволяли Мальте
  • © Pavel Golovkin / AP

«Я бы не сказал, что мы многое позволили Мальте. В первом тайме всего одна ошибка была. Это хорошая команда, они не боялись. У них временами получалось, но у них был один момент. Мы нормально и спокойно играли. Это вы думали, что счёт в первом тайме будет другим, но там не манекены играют. Они неплохо взаимодействуют. Но мы точно на два забитых мяча наиграли, моменты у нас были в первом тайме», — цитирует слова Осипенко «Матч ТВ».

27-летний Осипенко дебютировал за сборную России в матче с Мальтой.

Ранее Джикия заявил, что европейский футбол развивается.

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