Карпин объяснил, почему Бакаев исполнял пенальти в матче с Мальтой
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«Это было Бакаева решение. Те пенальтисты, которые у нас запланированы, их на поле уже не было, потому пробил Бакаев. После игры он разводил руками, когда ко мне подошел, объяснял, что мяч, который не засчитали после просмотра VAR, был», — сказал Карпин на пресс-конференции.
Бакаев реализовал пенальти на 84-й минуте матча, установив окончательный счёт встречи.
Ранее Карпин заявил, что сборная выполнила задачу-минимум в сентябрьских матчах.