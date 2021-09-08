Карпин объяснил, почему Бакаев исполнял пенальти в матче с Мальтой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Мальтой (2:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 рассказал, почему пенальти в матче исполнял Зелимхан Бакаев.

«Это было Бакаева решение. Те пенальтисты, которые у нас запланированы, их на поле уже не было, потому пробил Бакаев. После игры он разводил руками, когда ко мне подошел, объяснял, что мяч, который не засчитали после просмотра VAR, был», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Бакаев реализовал пенальти на 84-й минуте матча, установив окончательный счёт встречи.

Ранее Карпин заявил, что сборная выполнила задачу-минимум в сентябрьских матчах.