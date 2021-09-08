Смолов рассказал, как относится к статусу капитана сборной России

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Форвард сборной России по футболу Федор Смолов рассказал, как он узнал о том, что будет капитаном команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальты (2:0).
Смолов рассказал, как относится к статусу капитана сборной России
  • © Pavel Golovkin / AP

«Сегодня на установке за два часа до матча мне сообщили, что я буду капитаном. Что я испытывал? Это уже не в первый раз было. Это огромная честь и ответственность, но мне уже 31 год, потому у меня было меньше нервозности. Спасибо за доверие, спасибо также ребятам, что поддержали. Хорошо, что удалось и забить, и победить», — заявил Смолов в эфире «Матч ТВ».

Смолов стал автором первого забитого мяча в игре.

Ранее Карпин заявил, что сборная выполнила задачу-минимум в сентябрьских матчах.

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