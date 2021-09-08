Смородская заявила, что ей нравится футбол сборной Карпина

Короткая ссылка
Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу сборной России над командой Мальты (2:0) в квалификационном матче чемпионата мира по футболу 2022 года.
Смородская заявила, что ей нравится футбол сборной Карпина
  • © Pavel Golovkin / AP

«Мне больше импонирует игра Карпина. По Черчесову всё было понятно и предсказуемо как божий день», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

По её словам, у Станислава Черчесова была одинаковая схема игры, которую любой хороший тренер мог бы с закрытыми глазами вспомнить.

Смородская с уверенностью заявила, что арбитр должен был зачитывать третий гол в ворота Мальты в концовке игры. Тем более было видно по повторам момента, что мяч после удара Максима Осипенко пересёк линию ворот.

После шести матчей сборная России занимает второе место в группе Н, имея 13 очков и уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.

Ранее бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович прокомментировал победу сборной России над Мальтой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить