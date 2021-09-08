Смородская заявила, что ей нравится футбол сборной Карпина

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу сборной России над командой Мальты (2:0) в квалификационном матче чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Мне больше импонирует игра Карпина. По Черчесову всё было понятно и предсказуемо как божий день», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

По её словам, у Станислава Черчесова была одинаковая схема игры, которую любой хороший тренер мог бы с закрытыми глазами вспомнить.

Смородская с уверенностью заявила, что арбитр должен был зачитывать третий гол в ворота Мальты в концовке игры. Тем более было видно по повторам момента, что мяч после удара Максима Осипенко пересёк линию ворот.

После шести матчей сборная России занимает второе место в группе Н, имея 13 очков и уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.

Ранее бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович прокомментировал победу сборной России над Мальтой.