Дворкович — о победе России над Мальтой: игры пока нет, но победа есть
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«Игры пока нет, но победа есть. Главное, что Гилерме спас, всё остальное уже неважно. Пока команды нет, но есть ещё месяц на дальнейшую подготовку», — цитирует Дворковича «Спорт-Экспресс».
Дворкович добавил, что команда нуждается в серьёзных улучшениях. Это касается функциональной готовности, опорной зоны, игры в атаке. Он выразил надежду, что к следующим играм российские футболисты подойдут в лучшей физической форме.
Мячи в матче с Мальтой забили Фёдор Смолов и Залимхан Бакаев.
Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в группе H. По дополнительным показателям лидирует команда Хорватии, в активе которой также 13 очков.
Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал результат матча Россия — Мальта.