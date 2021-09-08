Дворкович — о победе России над Мальтой: игры пока нет, но победа есть

Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович прокомментировал победу сборной России над Мальтой (2:0) в квалификационном матче чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Игры пока нет, но победа есть. Главное, что Гилерме спас, всё остальное уже неважно. Пока команды нет, но есть ещё месяц на дальнейшую подготовку», — цитирует Дворковича «Спорт-Экспресс».

Дворкович добавил, что команда нуждается в серьёзных улучшениях. Это касается функциональной готовности, опорной зоны, игры в атаке. Он выразил надежду, что к следующим играм российские футболисты подойдут в лучшей физической форме.

Мячи в матче с Мальтой забили Фёдор Смолов и Залимхан Бакаев.

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в группе H. По дополнительным показателям лидирует команда Хорватии, в активе которой также 13 очков.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал результат матча Россия — Мальта.