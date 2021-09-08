Дворкович — о победе России над Мальтой: игры пока нет, но победа есть

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Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович прокомментировал победу сборной России над Мальтой (2:0) в квалификационном матче чемпионата мира по футболу 2022 года.
Дворкович — о победе России над Мальтой: игры пока нет, но победа есть
  • © Pavel Golovkin / AP

«Игры пока нет, но победа есть. Главное, что Гилерме спас, всё остальное уже неважно. Пока команды нет, но есть ещё месяц на дальнейшую подготовку», — цитирует Дворковича «Спорт-Экспресс».

Дворкович добавил, что команда нуждается в серьёзных улучшениях. Это касается функциональной готовности, опорной зоны, игры в атаке. Он выразил надежду, что к следующим играм российские футболисты подойдут в лучшей физической форме.

Мячи в матче с Мальтой забили Фёдор Смолов и Залимхан Бакаев.

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в группе H. По дополнительным показателям лидирует команда Хорватии, в активе которой также 13 очков.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал результат матча Россия — Мальта.

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