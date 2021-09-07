«Ахмат» объявил о трансфере нападающего Себаи

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Ивуарийский нападающий Сенина Себаи перешёл из подмосковных «Химок» в грозненский «Ахмат».
«Ахмат» объявил о трансфере нападающего Себаи
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба «Ахмата», контракт 27-летнего футболиста с грозненским клубом рассчитан на один сезон с возможностью продления ещё на год.

Себаи в текущем сезоне чемпионата России по футболу провёл восемь матчей и отдал один результативный пас.

Футболист из Кот-д'Ивуара стал игроком «Химок» зимой 2020 года. Ранее нападающий выступал за «Тамбов» и «Балтику».

Ранее в «Химках» заявили, что высказывания фанатов в адрес Себаи не были расистскими.

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