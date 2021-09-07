«Ахмат» объявил о трансфере нападающего Себаи

Ивуарийский нападающий Сенина Себаи перешёл из подмосковных «Химок» в грозненский «Ахмат».

Как сообщает пресс-служба «Ахмата», контракт 27-летнего футболиста с грозненским клубом рассчитан на один сезон с возможностью продления ещё на год.

Нападающий из Кот-д’Ивуара Сенин Себаи перешел в «Ахмат».

Контракт с игроком подписан на один год.



По решению клуба договор может быть продлён ещё на один год.

27 летний футболист играл в российских клубах «Балтика», «Тамбов»», «Химки». pic.twitter.com/FKEHilqNYe — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) September 7, 2021

Себаи в текущем сезоне чемпионата России по футболу провёл восемь матчей и отдал один результативный пас.

Футболист из Кот-д'Ивуара стал игроком «Химок» зимой 2020 года. Ранее нападающий выступал за «Тамбов» и «Балтику».

Ранее в «Химках» заявили, что высказывания фанатов в адрес Себаи не были расистскими.