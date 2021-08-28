В «Химках» заявили, что высказывания фанатов в адрес Себаи не были расистскими

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В «Химках» прокомментировали оскорбления со стороны болельщиков в адрес нападающего подмосковной команды Сенина Себаи во время матча шестого тура чемпионата России по футболу с «Нижним Новгородом» (1:1).
В «Химках» заявили, что высказывания фанатов в адрес Себаи не были расистскими
  • РИА Новости

«Разумеется, наш клуб и уполномоченные представители в курсе произошедшего в матче с «Нижним Новгородом» и в данной ситуации полностью поддерживают игрока», — сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу «Химок».

В заявлении клуба отмечается, что в конце матча болельщики с трибун стадиона выражали недовольство реализацией моментов футболистов подмосковной команды.

«К сожалению, имели место нелицеприятные высказывания в адрес Сенина. К счастью, они не носили расистской направленности. Клуб «Химки» придерживается принципа нулевой толерантности к любым проявлениям расизма», — пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что гол Дениса Глушакова помог «Химкам» сыграть вничью с «Нижним Новгородом» в РПЛ.

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