В «Химках» заявили, что высказывания фанатов в адрес Себаи не были расистскими

В «Химках» прокомментировали оскорбления со стороны болельщиков в адрес нападающего подмосковной команды Сенина Себаи во время матча шестого тура чемпионата России по футболу с «Нижним Новгородом» (1:1).

«Разумеется, наш клуб и уполномоченные представители в курсе произошедшего в матче с «Нижним Новгородом» и в данной ситуации полностью поддерживают игрока», — сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу «Химок».

В заявлении клуба отмечается, что в конце матча болельщики с трибун стадиона выражали недовольство реализацией моментов футболистов подмосковной команды.

«К сожалению, имели место нелицеприятные высказывания в адрес Сенина. К счастью, они не носили расистской направленности. Клуб «Химки» придерживается принципа нулевой толерантности к любым проявлениям расизма», — пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что гол Дениса Глушакова помог «Химкам» сыграть вничью с «Нижним Новгородом» в РПЛ.