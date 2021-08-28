В «Химках» заявили, что высказывания фанатов в адрес Себаи не были расистскими
- РИА Новости
«Разумеется, наш клуб и уполномоченные представители в курсе произошедшего в матче с «Нижним Новгородом» и в данной ситуации полностью поддерживают игрока», — сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу «Химок».
В заявлении клуба отмечается, что в конце матча болельщики с трибун стадиона выражали недовольство реализацией моментов футболистов подмосковной команды.
«К сожалению, имели место нелицеприятные высказывания в адрес Сенина. К счастью, они не носили расистской направленности. Клуб «Химки» придерживается принципа нулевой толерантности к любым проявлениям расизма», — пояснили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что гол Дениса Глушакова помог «Химкам» сыграть вничью с «Нижним Новгородом» в РПЛ.