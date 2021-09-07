Лунёв включён в заявку «Байера» на матчи Лиги Европы
- © Oryk HAIST/SVEN SIMON
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Об этом сообщает пресс-служба команды в своём Twitter.
⚫️🔴 Mit dieser #Werkself geht es auf @EuropaLeague-Mission. #UEL | #Bayer04pic.twitter.com/Ptia5NaXKR— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) September 7, 2021
В летнее трансферное окно Лунёв перешёл из «Зенита» в «Байер». Он ещё не сыграл за леверкузенский клуб в официальных матчах.
Российский голкипер заключил соглашение с «Байером» до лета 2023 года.
В петербургском клубе он выступал с 2017 по 2021 год. Лунёв провёл за «Зенит» 90 матчей.
Немецкий клуб на групповой стадии ЛЕ сыграет с шотландским «Селтиком», испанским «Бетисом» и венгерским «Ференцварошем».
Ранее Лунёв рассказал о переговорах с петербургским «Зенитом» о продлении контракта.