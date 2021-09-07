Лунёв включён в заявку «Байера» на матчи Лиги Европы

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Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунёв попал в заявку «Байера» из Леверкузена на Лигу Европы УЕФА сезона-2021/22.
Лунёв включён в заявку «Байера» на матчи Лиги Европы
  • © Oryk HAIST/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба команды в своём Twitter.

В летнее трансферное окно Лунёв перешёл из «Зенита» в «Байер». Он ещё не сыграл за леверкузенский клуб в официальных матчах. 

Российский голкипер заключил соглашение с «Байером» до лета 2023 года.

В петербургском клубе он выступал с 2017 по 2021 год. Лунёв провёл за «Зенит» 90 матчей.

Немецкий клуб на групповой стадии ЛЕ сыграет с шотландским «Селтиком», испанским «Бетисом» и венгерским «Ференцварошем».

Ранее Лунёв рассказал о переговорах с петербургским «Зенитом» о продлении контракта.

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