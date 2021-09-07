Лунёв: во время переговоров было не очень профессиональное отношение со стороны «Зенита»

Вратарь леверкузенского «Байера» и сборной России Андрей Лунёв рассказал о переговорах с петербургским «Зенитом» о продлении контракта.

«Во время переговоров было не очень профессиональное отношение со стороны «Зенита». И не очень корректное. Но это уже в прошлом», — цитирует Лунёва Sport24.

Он также отметил, что не получилось продлить контракт с «Зенитом» из-за его желания профессионально развиваться и отношения к нему клуба.

В летнее трансферное окно Лунёв перешёл из «Зенита» в «Байер». Он ещё не сыграл за леверкузенский клуб в официальных матчах.

В петербургском клубе он выступал с 2017 по 2021 год. Лунёв провёл за «Зенит» 90 матчей.

Ранее CBF пожаловалась на «Зенит» за запрет Клаудиньо и Малкому сыграть за сборную Бразилии.