Лунёв: во время переговоров было не очень профессиональное отношение со стороны «Зенита»
- @bayer04fussball
«Во время переговоров было не очень профессиональное отношение со стороны «Зенита». И не очень корректное. Но это уже в прошлом», — цитирует Лунёва Sport24.
Он также отметил, что не получилось продлить контракт с «Зенитом» из-за его желания профессионально развиваться и отношения к нему клуба.
В летнее трансферное окно Лунёв перешёл из «Зенита» в «Байер». Он ещё не сыграл за леверкузенский клуб в официальных матчах.
В петербургском клубе он выступал с 2017 по 2021 год. Лунёв провёл за «Зенит» 90 матчей.
Ранее CBF пожаловалась на «Зенит» за запрет Клаудиньо и Малкому сыграть за сборную Бразилии.