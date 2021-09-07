Роналду провёл первую тренировку в «Манчестер Юнайтед»

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Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду приступил к тренировкам в «Манчестер Юнайтед» в общей группе.
Роналду провёл первую тренировку в «Манчестер Юнайтед»
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба МЮ, перед занятиями 36-летний нападающий пообщался с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннаром Сульшером.

2 сентября Роналду досрочно покинул расположение сборной Португалии и прилетел в Манчестер.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча», как и любой человек, прибывающий из Португалии в Великобританию, провёл пять дней на карантине.

Португалец перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

В минувшем сезоне Серии А Роналду принял участие в 33 матчах, в которых забил 29 мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что МЮ будет выплачивать сумму трансфера Роналду до 2026 года.

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