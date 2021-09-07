Колосков высказался о предстоящем матче отбора ЧМ-2022 Россия — Мальта

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча шестого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Мальты.
Колосков высказался о предстоящем матче отбора ЧМ-2022 Россия — Мальта
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«Тревогу вызывают слова о том, что Мальта — неплохая команда. Обыграли Кипр, а такое ощущение, что играли в финале Евро. У меня есть чёткое убеждение, что Россия победит. Всё зависит от нашей сборной», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 21:45.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России обратились к болельщикам перед матчем отбора ЧМ-2022 с Мальтой.

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