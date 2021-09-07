Крицюк: «Зенит» — самый большой клуб России

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Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк объяснил, почему перешёл из португальской команды «Жил Висенте» в петербургский клуб.
Крицюк: «Зенит» — самый большой клуб России
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«Зенит» — самый большой клуб России. Для любого футболиста это большой вызов, когда появляется возможность за него выступать. Очень много нюансов, которые способствовали этому переходу. В том числе Лига чемпионов», — цитирует Крицюка «Спорт-Экспресс».

30-летний голкипер перешёл в петербургский клуб из «Жил Висенте», за который провёл четыре матча.

Крицюк известен по выступлениям за российские клубы «Академия», «Тольятти» и «Краснодар», а также португальские «Брага» и «Белененсеш».

Ранее Крицюк заявил, что из «Зенита» ему будет легче попасть в сборную России.

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