В РФС опубликовали заявление в связи с годовщиной гибели ХК «Локомотив»

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал сообщение в связи с десятилетием со дня авиакатастрофы, в которой погибла хоккейная команда ярославского «Локомотива».

«Трагедия никого не оставила равнодушным. Помним, скорбим. Вечная память», — написала в пресс-службе РФС в Telegram.

7 сентября 2011 года самолёт Як-42 разбился при вылете из аэропорта Туношна. В катастрофе погибла вся хоккейная команда ярославского «Локомотива», а также тренерский штаб и экипаж самолёта. Выжил только бортинженер. Согласно отчёту расследования, один из пилотов непроизвольно нажимал на педали тормоза во время разбега. По делу «Локомотива» был осуждён заместитель генерального директора по организации лётной работы авиакомпании «Як Сервис» Вадим Тимофеев.

Ранее сообщалось, что панихида по погибшим в авиакатастрофе в 2011 году хоккеистам и тренерам ярославского «Локомотива» прошла в Ярославле.