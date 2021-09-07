В Ярославле прошла панихида в память о погибших хоккеистах «Локомотива»

Панихида по погибшим в авиакатастрофе в 2011 году хоккеистам и тренерам ярославского «Локомотива» прошла в Ярославле.

Церемония состоялась в Успенском соборе Ярославля и на Леонтьевском кладбище.

7 сентября 2011 года при взлёте из аэропорта Туношна в Ярославской области разбился самолёт Як-42 авиакомпании «Як Сервис» с командой «Локомотив» на борту.

Ранее сообщалось, что 7 сентября все матчи регулярного чемпионата КХЛ будет предварять минута молчания в память о погибших в авиакатастрофе в 2011 году хоккеистах и тренерах ярославского «Локомотива».