Матчи КХЛ начнутся с минуты молчания в память об игроках «Локомотива»

7 сентября все матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет предварять минута молчания в память о погибших в авиакатастрофе в 2011 году хоккеистах и тренерах ярославского «Локомотива».

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Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. 7 сентября состоится три встречи КХЛ: «Локомотив» примет минское «Динамо», магнитогорский «Металлург» дома сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», а нижегородское «Торпедо» — с новосибирской «Сибирью». 7 сентября 2011 года при взлёте из аэропорта Туношна в Ярославской области разбился самолёт Як-42 авиакомпании «Як Сервис» с командой «Локомотив» на борту. Ранее сообщалось, что московский ЦСКА согласовал увеличение количества болельщиков на первые домашние матчи КХЛ.