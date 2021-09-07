Матчи КХЛ начнутся с минуты молчания в память об игроках «Локомотива»
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Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
7 сентября состоится три встречи КХЛ: «Локомотив» примет минское «Динамо», магнитогорский «Металлург» дома сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», а нижегородское «Торпедо» — с новосибирской «Сибирью».
7 сентября 2011 года при взлёте из аэропорта Туношна в Ярославской области разбился самолёт Як-42 авиакомпании «Як Сервис» с командой «Локомотив» на борту.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА согласовал увеличение количества болельщиков на первые домашние матчи КХЛ.