Домашние матчи ЦСКА в КХЛ смогут посещать до 3 тыс. человек

Короткая ссылка
Московский ЦСКА согласовал увеличение количества болельщиков на первые домашние матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Домашние матчи ЦСКА в КХЛ смогут посещать до 3 тыс. человек
  • РИА Новости

«Согласно указу мэра Москвы с 22 июня 2021 года в столице введён временный запрет на проведение спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. ПХК ЦСКА неоднократно обращался в Роспотребнадзор для того, чтобы согласовать увеличение количества зрителей на домашних матчах команды до 3000 человек. И только сейчас получил положительный ответ. Для прохода на матч и во время самой игры необходимо соблюдать противоэпидемические предписания по профилактике распространения коронавирусной инфекции. При этом предъявлять QR-код или справку о ПЦР-тесте не требуется», — сообщает официальный сайт клуба.

Ранее «Авангард» победил ЦСКА и стал обладателем Кубка Открытия КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить