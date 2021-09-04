Домашние матчи ЦСКА в КХЛ смогут посещать до 3 тыс. человек

Московский ЦСКА согласовал увеличение количества болельщиков на первые домашние матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Согласно указу мэра Москвы с 22 июня 2021 года в столице введён временный запрет на проведение спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. ПХК ЦСКА неоднократно обращался в Роспотребнадзор для того, чтобы согласовать увеличение количества зрителей на домашних матчах команды до 3000 человек. И только сейчас получил положительный ответ. Для прохода на матч и во время самой игры необходимо соблюдать противоэпидемические предписания по профилактике распространения коронавирусной инфекции. При этом предъявлять QR-код или справку о ПЦР-тесте не требуется», — сообщает официальный сайт клуба.

Ранее «Авангард» победил ЦСКА и стал обладателем Кубка Открытия КХЛ.