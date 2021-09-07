Юрист объяснил, почему «Зенит» могут наказать за отказ отпускать игроков в сборные

Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, почему петербургский «Зенит» могут наказать за отказ отпускать Малкома и Клаудиньо в сборную Бразилии.

«В соответствии с нормами Международной федерации футбола у клубов есть безусловная обязанность отпускать игроков в национальные команды, за исключением случаев повреждений или отказа от участия самих игроков. В данном случае мы видим, что повреждений у футболистов нет, они тренировались как с клубом, так и со сборной», — цитирует Прокопца «Чемпионат».

По словам юриста, на петербургский клуб могут быть наложены дисциплинарные санкции.

«Это может быть штраф, а также запрет игрокам участвовать в играх», — сказал он.

Малком и Клаудиньо отправились в расположение сборной Бразилии на ближайшие матчи отбора чемпионата мира, однако «Зенит» отозвал их из национальной команды. Данное решение было связано с перестраховкой клуба перед матчем Лиги чемпионов с «Челси», поскольку в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до сих пор нет понимания, как состоится матч и смогут ли участники делегации, побывавшие в «красной зоне», приехать в Англию, избежав карантина.

Ранее сообщалось, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) отправила все необходимые документы и подала жалобу на петербургский «Зенит» в ФИФА.