Кавазашвили: России надо забить четыре мяча Мальте

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазшвили поделился ожиданиями от матча шестого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Мальты.
Кавазашвили: России надо забить четыре мяча Мальте
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«Команда Мальты сильно уступает сборной России. Если Россия сильнее Мальты, то мы должны побеждать с крупным счётом. А как мы это сделаем — это уже мастерство тренера. Карпин уже исправил ошибку Черчесова, вернув Гилерме. Его головная боль будет заключаться только в том, как усилить атакующую мощь, какие сочетания выпускать», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

По мнению советского вратаря, забитые мячи могут сыграть важную роль на последних этапах.

«России надо забить четыре мяча Мальте. Получится это только в том случае, если будет атакующий футбол. Сейчас в команде много проблем, пройдёт определённое время, пока тренер исправит их. Если займём первое место в группе — честь и хвала Карпину» — сказал он.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России обратились к болельщикам перед матчем отбора ЧМ-2022 с Мальтой.

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