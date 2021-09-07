Губерниев о матче Россия — Мальта: даже если мы 10:0 выиграем, найдутся недовольные

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча шестого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Мальты.

«При любом исходе игры с Мальтой критики национальной команды не успокоятся. Карпин — возмутитель спокойствия, и это совершенно нормально, когда сборную и тренера критикуют. Даже если мы 10:0 выиграем, найдутся недовольные. Более того, если Россия с первого места пройдёт на чемпионат мира — кто-то будет критиковать игру, состав сборной или ещё что-то. Просто надо спокойно к этому относиться», — цитирует Губерниева Sport24.

Комментатор выразил надежду, что Россия одержит победу над Мальтой.

«Я надеюсь, что Россия победит. Если нет, то какой нам вообще смысл претендовать на чемпионат мира?» — сказал он.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России обратились к болельщикам перед матчем отбора ЧМ-2022 с Мальтой.