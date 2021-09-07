Губерниев о матче Россия — Мальта: даже если мы 10:0 выиграем, найдутся недовольные

Короткая ссылка
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча шестого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Мальты.
Губерниев о матче Россия — Мальта: даже если мы 10:0 выиграем, найдутся недовольные
  • © РФС

«При любом исходе игры с Мальтой критики национальной команды не успокоятся. Карпин — возмутитель спокойствия, и это совершенно нормально, когда сборную и тренера критикуют. Даже если мы 10:0 выиграем, найдутся недовольные. Более того, если Россия с первого места пройдёт на чемпионат мира — кто-то будет критиковать игру, состав сборной или ещё что-то. Просто надо спокойно к этому относиться», — цитирует Губерниева Sport24.

Комментатор выразил надежду, что Россия одержит победу над Мальтой.

«Я надеюсь, что Россия победит. Если нет, то какой нам вообще смысл претендовать на чемпионат мира?» — сказал он.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России обратились к болельщикам перед матчем отбора ЧМ-2022 с Мальтой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить