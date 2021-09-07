Мэр Ярославля — об авиакатастрофе с «Локомотивом»: раны не заживают

Мэр Ярославля Владимир Волков почтил память погибших в авиакатастрофе в 2011 году хоккеистов и тренеров ярославского «Локомотива».

«Десять лет прошло... А раны не заживают. И всё так же тяжело говорить об этой трагедии. Она обрушилась на всех ярославцев и отозвалась болью во многих сердцах и в нашей стране, и за рубежом», — написал Волков в своём Telegram-канале.

Мэр Ярославля отметил, что каждый хоккейный матч напоминает об этой трагедии.

«В тот рейс на борту находились спортсмены из Швеции, Чехии, Белоруссии, Латвии, Словакии, Германии, Канады. Мы не делим их на своих и чужих. Все они — наши ребята. Наш «Локомотив», — написал он.

7 сентября 2011 года при взлёте из аэропорта Туношна в Ярославской области разбился самолёт Як-42 авиакомпании «Як Сервис» с командой «Локомотив» на борту.

Ранее сообщалось, что 7 сентября все матчи регулярного чемпионата КХЛ будет предварять минута молчания в память о погибших в авиакатастрофе в 2011 году хоккеистах и тренерах ярославского «Локомотива».