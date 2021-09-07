В «Спартаке» подвели итоги летнего трансферного окна

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подвёл итоги летнего трансферного окна для московского клуба.

«В итоге мы провели сложную кампанию в отсутствие спортивного директора, ушедшего в разгар этой кампании. Продлили контракты с лидерами, приложили массу усилий, чтобы удержать Жиго, трудоустроили Педро Рошу, Урунова и Крала, укрепили линию обороны бельгийцем Кофрие, которого можно использовать на разных позициях», — цитирует Мележикова Sport24.

Он также рассказал, что некоторые истории с трансферами высосаны из пальца.

По итогам шести туров «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав семь очков.

5 августа спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов ушёл из клуба после поражения красно-белых от «Бенфики» в отборочном турнире Лиги чемпионов (0:4).

Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Алекс Кольядо может перейти в московский ЦСКА.