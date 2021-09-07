В «Спартаке» подвели итоги летнего трансферного окна

Короткая ссылка
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подвёл итоги летнего трансферного окна для московского клуба.
В «Спартаке» подвели итоги летнего трансферного окна
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«В итоге мы провели сложную кампанию в отсутствие спортивного директора, ушедшего в разгар этой кампании. Продлили контракты с лидерами, приложили массу усилий, чтобы удержать Жиго, трудоустроили Педро Рошу, Урунова и Крала, укрепили линию обороны бельгийцем Кофрие, которого можно использовать на разных позициях», — цитирует Мележикова Sport24.

Он также рассказал, что некоторые истории с трансферами высосаны из пальца.

По итогам шести туров «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав семь очков.

5 августа спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов ушёл из клуба после поражения красно-белых от «Бенфики» в отборочном турнире Лиги чемпионов (0:4).

Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Алекс Кольядо может перейти в московский ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить