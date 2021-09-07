Лунёв рассказал о предложении «Зенита» об аренде

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Вратарь леверкузенского «Байера» и сборной России Андрей Лунёв рассказал об отказе возвращаться в петербургский «Зенит».
Лунёв рассказал о предложении «Зенита» об аренде
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В интервью Sport24 Лунёв подтвердил, что «Зенит» хотел его арендовать. 

«Сто процентов», — сказал голкипер.

Он также объяснил, по какой причине отказался возвращаться в петербургский клуб.

«Я только что перешёл в другую команду. В очень хорошую команду. В очень хороший чемпионат, в котором я хотел играть. Я к этому очень долго шёл», — добавил Лунёв.

Летом голкипер перешёл из «Зенита» в «Байер». Он ещё не принял участия в официальных матчах леверкузенского клуба.

За «Зенит» Лунёв выступал с 2017 по 2021 год.

Ранее CBF пожаловалась на «Зенит» за запрет Клаудиньо и Малкому сыграть за сборную Бразилии.

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