Президент ПСЖ: финансовый фейр-плей должен быть пересмотрен

Президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи поделился мнением о финансовой составляющей футбола.

«Финансовый фейр-плей должен быть пересмотрен. У нас должны быть более крепкие отношения с УЕФА. Мы считаем, что футбол обязан быть одинаковым для всех», — цитирует Аль-Хелаифи AS.

Он считает, что в европейских клубах должна быть финансовая стабильность. По мнению президента, именно сейчас настало время для перемен.

В летнее трансферное окно в парижский клуб на правах свободных агентов перешли Лионель Месси, Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма и Жоржиньо Вейналдум.

Стало известно, что УЕФА рассмотрит правила финансового фейр-плей на введение потолка зарплат и налога на роскошь. Эти изменения могут вступить в силу уже в следующем году.

Ранее президент ПСЖ раскритиковал создателей Суперлиги.