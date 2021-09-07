Президент ПСЖ: финансовый фейр-плей должен быть пересмотрен

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Президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи поделился мнением о финансовой составляющей футбола.
Президент ПСЖ: финансовый фейр-плей должен быть пересмотрен
  • AFP

«Финансовый фейр-плей должен быть пересмотрен. У нас должны быть более крепкие отношения с УЕФА. Мы считаем, что футбол обязан быть одинаковым для всех», — цитирует Аль-Хелаифи AS.

Он считает, что в европейских клубах должна быть финансовая стабильность. По мнению президента, именно сейчас настало время для перемен.

В летнее трансферное окно в парижский клуб на правах свободных агентов перешли Лионель Месси, Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма и Жоржиньо Вейналдум.

Стало известно, что УЕФА рассмотрит правила финансового фейр-плей на введение потолка зарплат и налога на роскошь. Эти изменения могут вступить в силу уже в следующем году.

Ранее президент ПСЖ раскритиковал создателей Суперлиги.

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