Президент ПСЖ: финансовый фейр-плей должен быть пересмотрен
- AFP
«Финансовый фейр-плей должен быть пересмотрен. У нас должны быть более крепкие отношения с УЕФА. Мы считаем, что футбол обязан быть одинаковым для всех», — цитирует Аль-Хелаифи AS.
Он считает, что в европейских клубах должна быть финансовая стабильность. По мнению президента, именно сейчас настало время для перемен.
В летнее трансферное окно в парижский клуб на правах свободных агентов перешли Лионель Месси, Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма и Жоржиньо Вейналдум.
Стало известно, что УЕФА рассмотрит правила финансового фейр-плей на введение потолка зарплат и налога на роскошь. Эти изменения могут вступить в силу уже в следующем году.
Ранее президент ПСЖ раскритиковал создателей Суперлиги.