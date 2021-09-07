Валуев предположил, сможет ли Дзюба вернуться в сборную России при Карпине

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на невызов нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России.

«Матч с хорватами провели неплохо. Поделили очки с одним из главных претендентов на первое место. С Кипром мне понравилась игра и настрой команды с первой минуты. Вот и здесь сказалось чутьё Карпина, который поверил Ерохину, постоянно забивающему за «Зенит» и сумевшему вытеснить из основы Дзюбу. Артёму, кстати не закрыта дорога в сборную — надо больше работать и доказывать, как и тому же Соболеву, своей игрой. Спады бывают у всех», — написал Валуев в своём Instagram.

Он оценил эти два матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года на четыре с плюсом. Валуев пожелал удачи российским футболистам.

Россия победила Кипр счётом 2:0, а также сыграла вничью с Хорватией (0:0).

Артём Дзюба в составе «Зенита» трижды подряд стал чемпионом России, а также дважды — лучшим бомбардиром чемпионата. В истории сборной России он вместе с Александром Кержаковым возглавляет бомбардирскую гонку (30).

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что Арсен Захарян выйдет в стартовом составе на матч с Мальтой.