Слуцкий считает, что Захарян выйдет в стартовом составе на матч отбора ЧМ-2022 с Мальтой

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий спрогнозировал появление 18-летнего полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в стартовом составе сборной России в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с командой Мальты.
Слуцкий считает, что Захарян выйдет в стартовом составе на матч отбора ЧМ-2022 с Мальтой
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Вполне допускаю, что Захарян пока не может играть в режиме через два дня на третий. Его «Динамо» не играет в еврокубках, у него нет такого опыта. А здесь надо иметь опыт. Вопрос не в том, выдержит или не выдержит, а в том, чтобы правильно распределить свои силы, восстановиться и иметь адаптацию. Я уверен, что Карпин просто решил дать Захаряну паузу. Вполне вероятно, что он будет использовать его в стартовом составе в матче против Мальты», — заявил Слуцкий в «Коммент.Шоу».

Захарян сыграл с первых минут против Хорватии (0:0), а в матче с Кипром (2:0) остался на скамейке запасных.

Ранее Слуцкий оценил игру сборной России при Карпине.

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