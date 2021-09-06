Слуцкий считает, что Захарян выйдет в стартовом составе на матч отбора ЧМ-2022 с Мальтой

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий спрогнозировал появление 18-летнего полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в стартовом составе сборной России в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с командой Мальты.

«Вполне допускаю, что Захарян пока не может играть в режиме через два дня на третий. Его «Динамо» не играет в еврокубках, у него нет такого опыта. А здесь надо иметь опыт. Вопрос не в том, выдержит или не выдержит, а в том, чтобы правильно распределить свои силы, восстановиться и иметь адаптацию. Я уверен, что Карпин просто решил дать Захаряну паузу. Вполне вероятно, что он будет использовать его в стартовом составе в матче против Мальты», — заявил Слуцкий в «Коммент.Шоу».

Захарян сыграл с первых минут против Хорватии (0:0), а в матче с Кипром (2:0) остался на скамейке запасных.

Ранее Слуцкий оценил игру сборной России при Карпине.