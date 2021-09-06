Слуцкий оценил игру сборной России при Карпине
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«Я не стану сравнивать, лучше сейчас или хуже, чем при Черчесове. Это было бы неэтично. У сборной России новая команда, очень многое притирается: лидеры, игровые модели. Если мы хотим концентрироваться на позитиве, то можем его найти даже в плане игровой эстетики. Видно, что тренер понимает, при какой модели игры тот или иной футболист будет выглядеть лучше. Дыры, которые возникали в тройке центральных защитников Кипра, — это заслуга Смолова и тренерского штаба, просчитавшего варианты, при которых будут реализованы определённые ситуации», — заявил Слуцкий в «Коммент.Шоу».
Карпин возглавил сборную России в августе 2021 года, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Под его руководством национальная команда страны провела два матча: с Хорватией (0:0) и Кипром (2:0).
Ранее Карпин заявил, что в нынешней сборной России он был бы корягой.