Слуцкий оценил игру сборной России при Карпине

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об игре сборной России по футболу под руководством Валерия Карпина.

«Я не стану сравнивать, лучше сейчас или хуже, чем при Черчесове. Это было бы неэтично. У сборной России новая команда, очень многое притирается: лидеры, игровые модели. Если мы хотим концентрироваться на позитиве, то можем его найти даже в плане игровой эстетики. Видно, что тренер понимает, при какой модели игры тот или иной футболист будет выглядеть лучше. Дыры, которые возникали в тройке центральных защитников Кипра, — это заслуга Смолова и тренерского штаба, просчитавшего варианты, при которых будут реализованы определённые ситуации», — заявил Слуцкий в «Коммент.Шоу».

Карпин возглавил сборную России в августе 2021 года, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Под его руководством национальная команда страны провела два матча: с Хорватией (0:0) и Кипром (2:0).

Ранее Карпин заявил, что в нынешней сборной России он был бы корягой.