talkSPORT: полузащитник «Баварии» Зане может перейти в «Челси»

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Немецкий вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Зане зимой может стать игроком лондонского «Челси».
talkSPORT: полузащитник «Баварии» Зане может перейти в «Челси»
  • Reuters

Об этом сообщил talkSPORT. По информации источника, Зане планирует сменить клуб. Наиболее подходящим вариантом является «Челси», который проявляет интерес к футболисту.

Контракт между Зане и «Баварией» действует до конца июня 2025 года. В мюнхенский клуб футболист перешёл в 2020 году из «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Зане принял участие в трёх матчах Бундеслиги, в которых отметился одной голевой передачей.

Ранее Алекс Крал, перешедший из «Спартака» в «Вест Хэм Юнайтед», рассказал, кого из московского клуба хотел бы взять с собой в Английскую премьер-лигу.

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