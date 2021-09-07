talkSPORT: полузащитник «Баварии» Зане может перейти в «Челси»

Немецкий вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Зане зимой может стать игроком лондонского «Челси».

Об этом сообщил talkSPORT. По информации источника, Зане планирует сменить клуб. Наиболее подходящим вариантом является «Челси», который проявляет интерес к футболисту.

Контракт между Зане и «Баварией» действует до конца июня 2025 года. В мюнхенский клуб футболист перешёл в 2020 году из «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Зане принял участие в трёх матчах Бундеслиги, в которых отметился одной голевой передачей.

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