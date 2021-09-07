talkSPORT: полузащитник «Баварии» Зане может перейти в «Челси»
- Reuters
Об этом сообщил talkSPORT. По информации источника, Зане планирует сменить клуб. Наиболее подходящим вариантом является «Челси», который проявляет интерес к футболисту.
Контракт между Зане и «Баварией» действует до конца июня 2025 года. В мюнхенский клуб футболист перешёл в 2020 году из «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне Зане принял участие в трёх матчах Бундеслиги, в которых отметился одной голевой передачей.
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