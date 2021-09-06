Рибери стал игроком «Салернитаны»
- Reuters
Об этом сообщает официальный Instagram итальянского клуба.
Детали трансфера не разглашаются.
38-летний футболист в сезоне-2020/21 провёл в составе «Фиорентины» 30 матчей во всех турнирах и забил два мяча.
За сборную Франции полузащитник сыграл 81 матч (16 голов).
СМИ оценивают стоимость Рибери в €3 млн.
Ранее голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон прокомментировал переход нападающего Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед».