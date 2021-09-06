Рибери стал игроком «Салернитаны»

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Французский полузащитник Франк Рибери перешёл в клуб элитного дивизиона чемпионата Италии по футболу «Салернитана».
Рибери стал игроком «Салернитаны»
  • Reuters

Об этом сообщает официальный Instagram итальянского клуба.

Детали трансфера не разглашаются.

38-летний футболист в сезоне-2020/21 провёл в составе «Фиорентины» 30 матчей во всех турнирах и забил два мяча.

За сборную Франции полузащитник сыграл 81 матч (16 голов).

СМИ оценивают стоимость Рибери в €3 млн.

Ранее голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон прокомментировал переход нападающего Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед».

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