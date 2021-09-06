В УАФ пояснили, почему не продлили контракт с Шевченко

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Украинская ассоциация футбола (УАФ) прокомментировала ситуацию с контрактом бывшего тренера национальной сборной Андреем Шевченко.
В УАФ пояснили, почему не продлили контракт с Шевченко
  • Reuters

«УАФ не получала от тренера и его представителей ни одного официального письма или сообщения о продлении контракта, но со своей стороны направила официальное предложение о продолжении сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы УАФ.

Отмечается, что Шевченко не ответил на предложение ассоциации, именно поэтому начались переговоры с другими вероятными кандидатами на пост главного тренера сборной Украины.

По инициативе Шевченко контракт в 2020 году был подписан сроком до 30 июля 2021 года с возможностью продления до конца 2022 года.

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Украина сыграла вничью с Францией (1:1).

Сборная Франции лидирует в турнирной таблице группы D, набрав девять очков. Украина с пятью очками — третья.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков ответил на вопрос о возможном вызове в национальную команду игрока из Российской премьер-лиги.

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