В Дохе откроют очередной стадион ЧМ-2022 по футболу

Церемония открытия стадиона «Аль-Тумама», который станет уже шестой полностью готовой ареной чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре пройдёт 22 октября в Дохе.

Reuters

На стадионе пройдут игры группового этапа мирового первенства, а также матчи стадии плей-офф, включая четвертьфинал, — сообщает пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022. Арена вмещает 40 тыс. зрителей. Дизайн стадиона, напоминающий традиционный арабский головной убор, спроектировал известный катарский архитектор Ибрагим Джайда. Чемпионат мира пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Ранее журналист Владимир Соловьёв раскритиковал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать Артёма Дзюбу в национальную команду.

