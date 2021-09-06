В Дохе откроют очередной стадион ЧМ-2022 по футболу

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Церемония открытия стадиона «Аль-Тумама», который станет уже шестой полностью готовой ареной чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре пройдёт 22 октября в Дохе.
В Дохе откроют очередной стадион ЧМ-2022 по футболу
  • Reuters

На стадионе пройдут игры группового этапа мирового первенства, а также матчи стадии плей-офф, включая четвертьфинал, — сообщает пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022.

Арена вмещает 40 тыс. зрителей.

Дизайн стадиона, напоминающий традиционный арабский головной убор, спроектировал известный катарский архитектор Ибрагим Джайда.

Чемпионат мира пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее журналист Владимир Соловьёв раскритиковал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать Артёма Дзюбу в национальную команду.
 

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