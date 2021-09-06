Goal: Гризманн может бесплатно перейти из «Барселоны» в «Атлетико»

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Стало известно условие, при котором мадридский «Атлетико» бесплатно оформит переход нападающего Антуана Гризманна из «Барселоны».
Goal: Гризманн может бесплатно перейти из «Барселоны» в «Атлетико»
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Опция с бесплатным выкупом возможна, если Гризманн проведёт менее 50% матчей в составе «Атлетико» в сезоне-2022/23, сообщает Goal.

Гризманн на правах аренды перешёл из «Барселоны» в «Атлетико». В минувшем сезоне 30-летний форвард принял участие в 36 матчах испанской Примеры, в которых забил 13 мячей.

Француз перешёл в каталонский клуб из «Атлетико» в 2019 году за €120 млн.

Ранее Гризманн трогательно попрощался с болельщиками «Барселоны».

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