Карасёв назначен главным арбитром матча между Грецией и Швецией в отборе ЧМ-2022

Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым получила назначение на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Грецией и Швецией.

globallookpress.com

Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Помощниками Карасёва будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, видеопомощником арбитра назначен Дмитрий Мешков, его ассистентом — Сергей Иванов. Матч пройдёт 8 сентября на Олимпийском стадионе Афин. Начало — в 21:45 мск. Ранее сборная Италии по футболу установила мировой рекорд по длительности беспроигрышной серии.