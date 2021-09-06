Карасёв назначен главным арбитром матча между Грецией и Швецией в отборе ЧМ-2022

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Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым получила назначение на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Грецией и Швецией.
Карасёв назначен главным арбитром матча между Грецией и Швецией в отборе ЧМ-2022
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помощниками Карасёва будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, видеопомощником арбитра назначен Дмитрий Мешков, его ассистентом — Сергей Иванов.

Матч пройдёт 8 сентября на Олимпийском стадионе Афин. Начало — в 21:45 мск.

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