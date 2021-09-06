Тренер сборной Армении о разгроме от Германии: счёт говорит сам за себя

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос прокомментировал разгромное поражение от Германии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Счёт говорит сам за себя, мы играли против очень сильной команды, и они превзошли нас почти во всех аспектах, но всё ещё впереди, мы будем бороться до конца», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Германия на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» разгромила Армению со счётом 6:0.

Сборная Германии лидирует в группе J, набрав 12 очков.

Ранее журналист Владимир Познер предположил, что сборная России может не попасть на чемпионат мира в Катаре.