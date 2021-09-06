Березуцкий назвал «Локомотив» идеальным соперником в товарищеских матчах

Тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от товарищеского матча со столичным «Локомотивом».

«Локомотив» — великолепный соперник для товарищеского матча, особенно для тех ребят, которые не участвуют в играх сборных. Хорошо подвигались, кто-то сыграл не очень, а кто-то, наоборот, порадовал», — сказал Березуцкий в интервью пресс-службе ЦСКА.

Он также рассказал, почему капитанскую повязку надел защитник Кирилл Набабкин.

«Мы понимали, что Дзагоев будет играть 45 минут, Щенников тоже 45 минут, и решили оставить повязку неизменно на Кирилле Набабкине», — добавил Березуцкий.

Встреча, проходившая на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу «Локомотива».

Единственный мяч ЦСКА забил Эдуард Багринцев. В составе железнодорожников отличились Даниил Куликов и Андрей Никитин.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Милан» пока не достигли договорённости по аренде Саму Кастильехо.