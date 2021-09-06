Березуцкий назвал «Локомотив» идеальным соперником в товарищеских матчах
- РИА Новости
«Локомотив» — великолепный соперник для товарищеского матча, особенно для тех ребят, которые не участвуют в играх сборных. Хорошо подвигались, кто-то сыграл не очень, а кто-то, наоборот, порадовал», — сказал Березуцкий в интервью пресс-службе ЦСКА.
Он также рассказал, почему капитанскую повязку надел защитник Кирилл Набабкин.
«Мы понимали, что Дзагоев будет играть 45 минут, Щенников тоже 45 минут, и решили оставить повязку неизменно на Кирилле Набабкине», — добавил Березуцкий.
Встреча, проходившая на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу «Локомотива».
Единственный мяч ЦСКА забил Эдуард Багринцев. В составе железнодорожников отличились Даниил Куликов и Андрей Никитин.
Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Милан» пока не достигли договорённости по аренде Саму Кастильехо.