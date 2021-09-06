Кьеллини: мы сыграли лучше, чем на чемпионате Европы

Короткая ссылка
Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился впечатлениями от матча национальной команды со Швейцарией в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Кьеллини: мы сыграли лучше, чем на чемпионате Европы
  • Reuters

«Мы хорошо сыграли, технично и агрессивно. Возможно, даже лучше, чем когда победили Швейцарию на чемпионате Европы», — цитирует Кьеллини Football Italia.

Он также отметил, что для гола Италии не хватило совсем немного. Кьеллини пообещал, что команда будет прибавлять с каждым турниром.

Встреча, проходившая на стадионе «Сент-Якоб Парк» в Базеле, завершилась со счётом 0:0.

Благодаря ничьей итальянцы увеличили свою беспроигрышную серию до 36 матчей, что стало новым рекордом для национальных команд.

Ранее сообщалось, что во время ЧМ-2022 в Катаре не будет строгого дресс-кода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить