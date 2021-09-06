Кьеллини: мы сыграли лучше, чем на чемпионате Европы

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился впечатлениями от матча национальной команды со Швейцарией в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Мы хорошо сыграли, технично и агрессивно. Возможно, даже лучше, чем когда победили Швейцарию на чемпионате Европы», — цитирует Кьеллини Football Italia.

Он также отметил, что для гола Италии не хватило совсем немного. Кьеллини пообещал, что команда будет прибавлять с каждым турниром.

Встреча, проходившая на стадионе «Сент-Якоб Парк» в Базеле, завершилась со счётом 0:0.

Благодаря ничьей итальянцы увеличили свою беспроигрышную серию до 36 матчей, что стало новым рекордом для национальных команд.

Ранее сообщалось, что во время ЧМ-2022 в Катаре не будет строгого дресс-кода.