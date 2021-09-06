Тренер сборной Аргентины: я не позволю депортировать своих игроков

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Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони прокомментировал инцидент, произошедший во время гостевого матча квалификации чемпионата мира-2022 со сборной Бразилии.

В начале встречи аргентинцы покинули поле. Футболисты ушли после того, как к полю приблизились полицейские и представители органов здравоохранения. Они хотели депортировать четырёх игроков сборной Аргентины, нарушивших коронавирусные правила.

«Я очень расстроен, но не виню никого. Это всё очень грустно, делать это прямо на поле не стоило. Этот матч должен был стать праздником. Если честно, то у меня нет слов. Я бы хотел, чтобы люди в Аргентине поняли, через что я сейчас прохожу. Я не позволю депортировать моих игроков», — цитирует тренера EiF Soccer.

Власти Бразилии хотели депортировать Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Ло Чельсо и Кристиана Ромеро за нарушение коронавирусных правил. Футболисты не отбывали карантин, положенный для прибывших из Великобритании. Выступающие за английские клубы игроки заявили бразильской миграционной службе, что не были на территории Великобритании в последнее время.

Ранее глава аргентинской федерации футбола высказался об инциденте в Бразилии.

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