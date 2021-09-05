Тяжелоатлет Аккаев дисквалифицирован до 2035 года

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Российский тяжелоатлет Хаджимурат Аккаев дополнительно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
Тяжелоатлет Аккаев дисквалифицирован до 2035 года
  • РИА Новости

За повторное нарушение антидопинговых правил Аккаев дисквалифицирован до 2035 года, сообщает пресс-служба Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

Он обвиняется в нарушении двух пунктов антидопинговых правил федерации.

Ранее спортсмен был отстранён от спорта из-за допинга с 2016 по 2024 год.

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Аккаева бронзовой медали Олимпиады в Пекине 2008 года. Таким образом, в своём активе тяжелоатлет имеет только серебряную медаль Олимпийских игр в Афинах 2004 года.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов прокомментировал заявление главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова о борьбе с допингом в США.

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