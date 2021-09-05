В Госдуме объяснили, почему Шевченко не согласится работать в России

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв объяснил, почему бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не поедет работать в Россию.

«Шевченко к нам не приедет. Мы все помним его, когда он играл за СССР. Он один из лучших игроков современности, а сейчас ещё и очень достойный тренер», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

По мнению депутата, Шевченко не согласится работать в России из-за идеологического прессинга на родине.

Специалист покинул пост наставника сборной Украины после Евро-2020. На первенстве континента команда впервые в истории вышла в плей-офф.

Ранее главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о реакции полузащитника Руслана Малиновского на непопадание в состав на матч с Францией.