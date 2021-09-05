A Bola: «Порту» отклонил два предложения «Спартака» по Манафе

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«Порту» дважды отклонил предложения московского «Спартака» по защитнику Уилсону Манафе.
A Bola: «Порту» отклонил два предложения «Спартака» по Манафе
  • Reuters

Об этом сообщил A Bola. По информации источника, «Спартак» хотел приобрести 27-летнего защитника в диапазоне от €7 млн до €15 млн.

Контракт Манафа и «Порту» рассчитан до 30 июня 2023 года. В минувшем сезоне футболист провёл за португальский клуб 48 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи. 

По итогам шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав семь очков. 

Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет купить у «Ростова» полузащитника Даниила Глебова. 

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