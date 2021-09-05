«СЭ»: «Спартак» хочет купить у «Ростова» полузащитника Глебова

Московский «Спартак» интересуется полузащитником «Ростова» Даниилом Глебовым.

«Спартак» уже сделал предложение «Ростову», но клуб не продаст футболиста, пока не найдёт ему замену, сообщает «Спорт-Экспресс».

21-летний Глебов перешёл в «Ростов» в 2019 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в шести матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил один мяч.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в €3 млн.

Ранее нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил, что красно-белые отклонили предложения по его трансферу.