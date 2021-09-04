Ларссон заявил, что летом «Спартак» отклонил предложения его трансферу

Шведсмкий нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, что московский клуб получал предложения о его возможном трансфере.

«Да, у клуба были предложения летом, но «Спартак» решил меня оставить. В команде знают, чего я хочу. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует шведа FotbollsKanalen.

Нападающим отметил, что он сосредоточен на выступлении в московском клубе.

«Спартак» играет в Лиге Европы. Это хорошая возможность, чтобы проявить себя», — добавил он.

В нынешнем сезоне сезоне Ларссон провёл за «Спартак» шесть матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и не отметился результативными действиями.

Ранее в «Спартаке» заявили о полной поддержке Витории со стороны руководства.