В «Спартаке» заявили о полной поддержке Витории со стороны руководства
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«А разве кто-то в «Спартаке» говорил, что Витория уходит? Руй пользуется полной поддержкой руководства. Сегодня, например, он долго общался с Леонидом Федуном и Евгением Мележиковым, обсуждались текущие дела в клубе и пути выхода из сложной ситуации», — цитирует Зеленова Sport24.
После шести туров Российской премьер-лиги «Спартак» с семью очками идёт на десятом месте.
Ранее Федун прокомментировал информацию о возможных переговорах с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.