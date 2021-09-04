В «Спартаке» заявили о полной поддержке Витории со стороны руководства

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о возможном уходе главного тренера команды Руя Витории.

«А разве кто-то в «Спартаке» говорил, что Витория уходит? Руй пользуется полной поддержкой руководства. Сегодня, например, он долго общался с Леонидом Федуном и Евгением Мележиковым, обсуждались текущие дела в клубе и пути выхода из сложной ситуации», — цитирует Зеленова Sport24.

После шести туров Российской премьер-лиги «Спартак» с семью очками идёт на десятом месте.

Ранее Федун прокомментировал информацию о возможных переговорах с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.