Федун прокомментировал информацию о переговорах с Черчесовым

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о возможных переговорах с бывшим главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.
Федун прокомментировал информацию о переговорах с Черчесовым
  • РИА Новости

«Знаете, я не занимаюсь распространением какой-то информации, тем более слухов по принципу «хочу бабла», — цитирует Федуна «Рейтинг букмекеров».

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после чемпионата Европы — 2020. Российская команда завершила турнир на последнем месте в группе. 

На посту главного тренера сборной Черчесова сменил Валерий Карпин.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком». 

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