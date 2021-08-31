Федун прокомментировал информацию о переговорах с Черчесовым

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о возможных переговорах с бывшим главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.

«Знаете, я не занимаюсь распространением какой-то информации, тем более слухов по принципу «хочу бабла», — цитирует Федуна «Рейтинг букмекеров».

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после чемпионата Европы — 2020. Российская команда завершила турнир на последнем месте в группе.

На посту главного тренера сборной Черчесова сменил Валерий Карпин.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком».