Федун прокомментировал информацию о переговорах с Черчесовым
- РИА Новости
«Знаете, я не занимаюсь распространением какой-то информации, тем более слухов по принципу «хочу бабла», — цитирует Федуна «Рейтинг букмекеров».
Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после чемпионата Европы — 2020. Российская команда завершила турнир на последнем месте в группе.
На посту главного тренера сборной Черчесова сменил Валерий Карпин.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком».