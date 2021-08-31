Черчесов прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о переговорах с московским «Спартаком».
Черчесов прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком»
  • Reuters

«О моих контактах со «Спартаком» уже чётко высказался Леонид Федун. Если бы «Спартак» или какой-либо другой любой клуб хотел рассказать о начале переговоров со мной, то клуб бы сам это сделал», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

По словам экс-тренера «Спартака», он сейчас находится в отпуске с семьёй в Австрии.

Черчесов подчеркнул, что не стоит использовать его имя для внесения нестабильности в «Спартак» перед стартом в Лиге Европы.

По итогам шести туров чемпионата России «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав семь очков. Московский клуб вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Бенфике» в двух матчах с общим счётом 0:4.

Ранее в пресс-службе «Спартака» заявили, что Черчесов не возглавит московский клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить