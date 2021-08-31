Черчесов прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о переговорах с московским «Спартаком».

«О моих контактах со «Спартаком» уже чётко высказался Леонид Федун. Если бы «Спартак» или какой-либо другой любой клуб хотел рассказать о начале переговоров со мной, то клуб бы сам это сделал», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

По словам экс-тренера «Спартака», он сейчас находится в отпуске с семьёй в Австрии.

Черчесов подчеркнул, что не стоит использовать его имя для внесения нестабильности в «Спартак» перед стартом в Лиге Европы.

По итогам шести туров чемпионата России «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав семь очков. Московский клуб вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Бенфике» в двух матчах с общим счётом 0:4.

Ранее в пресс-службе «Спартака» заявили, что Черчесов не возглавит московский клуб.