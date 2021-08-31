«Чемпионат»: Черчесов не возглавит «Спартак»

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов не возглавит московский «Спартак».
«Чемпионат»: Черчесов не возглавит «Спартак»
  • РИА Новости

«Фейк ньюз. «Спартак» не проводил переговоров с Черчесовым», — цитирует пресс-службу красно-белых «Чемпионат».

В настоящий момент московский клуб возглавляет португальский специалист Руй Витория. 

По итогам шести туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав семь очков. Московский клуб вылетел с отборочного турнира Лиги чемпионов, проиграв «Бенфике» в двух матчах с общим счётом 0:4.

Ранее сообщалось, что английский «Вест Хэм Юнайтед» арендует Алекса Крала у «Спартака». 

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