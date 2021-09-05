Кроос — о травме паха: всё ещё не могу тренироваться без боли

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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал о своём восстановлении после травмы паха.
Кроос — о травме паха: всё ещё не могу тренироваться без боли
  • Reuters

«Сейчас я чувствую себя намного лучше, но всё ещё не могу что-то делать без боли. Это нормально, учитывая, какая у меня травма», — цитирует Крооса Goal.

Кроос добавил, что не может назвать сроки своего возвращения на поле. Он сообщил, что делает всё возможное для скорейшего восстановления.

В августе полузащитник перенёс операцию, у него была диагностирована лобалгия — синдром хронической боли в паху. 

Кроос перешёл в «Реал» в 2014 году. В составе сливочных он выиграл чемпионат Испании и трижды — Лигу чемпионов. 

После чемпионата Европы — 2020 футболист объявил о завершении карьеры в сборной Германии, чтобы сосредоточиться на выступлениях за «Реал». 

Ранее Гарет Бэйл рассказал, что ему комфортно находиться в нынешнем «Реале». 

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