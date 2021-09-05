Бэйл заявил, что ему комфортно находиться в нынешнем «Реале»

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Форвард мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал о своих эмоциях от возращения в королевский клуб.
Бэйл заявил, что ему комфортно находиться в нынешнем «Реале»
  • Reuters

«Сейчас я играю и чувствую себя счастливее. В нынешнем «Реале» я чувствую себя комфортнее. У меня всегда были отличные отношения с Карло Анчелотти. Но всё всегда одинаково: чтобы попадать в составе, нужно хорошо играть», — цитирует Бэйла Marca.

Он также отметил, что продуктивно провёл предсезонную подготовку и хорошо начал сезон.

В нынешнем сезоне Бэйл в испанской Примере сыграл три матча и забил один мяч. 

Уэльский нападающий перешёл в «Реал» в 2013 году. Прошлый сезон Бэйл провёл в аренде в «Тоттенхэме». 

Ранее нападающий «Реала» Карим Бензема заявил о желании играть с Килианом Мбаппе в стане сливочных. 

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