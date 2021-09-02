Бензема хочет видеть Мбаппе в «Реале»
- Reuters
«Рано или поздно он будет выступать за «Реал». У нас с ним отличные отношения, я бы хотел, чтобы он был со мной в Мадриде», — цитирует Бензема RTL France.
Футболисты вместе выступают за сборную Франции.
«Реал» в летнее трансферное окно неоднократно пытался подписать Мбаппе, но ПСЖ отклонял предложения.
22-летний нападающий стал игроком ПСЖ в 2018 году.
Контракт между футболистом и парижским клубом действует до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в четырёх матчах ПСЖ в Лиге 1, в которых забил три мяча.
Ранее сообщалось, что эмир Катара Хамад Аль Тани повлиял на переговоры между ПСЖ и «Реалом» по трансферу Мбаппе.