Бензема хочет видеть Мбаппе в «Реале»

Короткая ссылка
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема выразил уверенность в том, что форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в будущем перейдёт в стан сливочных.
Бензема хочет видеть Мбаппе в «Реале»
  • Reuters

«Рано или поздно он будет выступать за «Реал». У нас с ним отличные отношения, я бы хотел, чтобы он был со мной в Мадриде», — цитирует Бензема RTL France.

Футболисты вместе выступают за сборную Франции. 

«Реал» в летнее трансферное окно неоднократно пытался подписать Мбаппе, но ПСЖ отклонял предложения. 

22-летний нападающий стал игроком ПСЖ в 2018 году. 

Контракт между футболистом и парижским клубом действует до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в четырёх матчах ПСЖ в Лиге 1, в которых забил три мяча. 

Ранее сообщалось, что эмир Катара Хамад Аль Тани повлиял на переговоры между ПСЖ и «Реалом» по трансферу Мбаппе. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить